فرنسا تسلم جيش مالي قاعدة ثانية في شمال البلاد

سلمت قوات عملية "برخان" الفرنسية جيش مالي قاعدة تيساليت في شمال البلاد في إطار إعادة هيكلة عملياتها في منطقة الساحل، وفق ما أعلنت هيئة الأركان العامة الفرنسية الثلاثاء.

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وجاء في بيان رسمي أنه "بعد قاعدة كيدال، تم نقل القاعدة التي أدارتها قوة برخان في تيساليت إلى القوات المسلحة المالية في 13 نوفمبر. غادر آخر العسكريين الفرنسيين الموقع في 15 نوفمبر".

وأضاف البيان أن "النقل كان تدريجيا ومتقنا ومنسقا بشكل وثيق مع القوات المسلحة المالية وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، التي نشرت وحدة من عدة مئات من عسكرييها بشكل دائم في تيساليت".

وبدأت باريس في يونيو إعادة تنظيم انتشارها العسكري في منطقة الساحل، وشمل ذلك خاصة مغادرة القواعد الواقعة في أقصى شمال مالي (كيدال وتمبكتو وتيساليت)، وتقليص العديد من عسكرييها في المنطقة ليصل بحلول عام 2023 إلى ما بين 2500 إلى 3000 عنصر، نزولا من خمسة آلاف حاليا.

المصدر: "أ ف ب"