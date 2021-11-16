 
مباشر

الأمم المتحدة ترد على ماسك بشأن تحدي القضاء على أزمة الجوع في العالم

أخبار العالم

الأمم المتحدة ترد على ماسك بشأن تحدي القضاء على أزمة الجوع في العالم
Reuters LUCY NICHOLSON
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rr1p

ردت منظمة الأمم المتحدة على الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بشأن تحديه المتعلق بتبرعه لصالحها بمبلغ 6 مليارات دولار ‏مقابل القضاء على أزمة الجوع في العالم.‏

وقال رئيس برنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسلي في تغريدة عبر "تويتر" إن "أزمة الجوع هذه ملحة وغير مسبوقة ويمكن تجنبها، لقد طلبت يا إيلون ماسك خطة واضحة ومصادر مفتوحة، ها هي!".

 وأرفق تغريدته برابط يوضح بالتفصيل كيفية إنفاق ذلك المبلغ لحل المشكلة العالمية.

وأضاف بيسلي مخاطبا ماسك: "نحن على استعداد للتحدث معك، ومع وأي شخص آخر جاد في إنقاذ الأرواح".

وكان الملياردير الأمريكي، أعلن أواخر الشهر الماضي، تحديه منظمة الأمم المتحدة ما إن كانت قادرة على أن توضح له كيف يمكن لثروته البالغة 6 مليارات دولار أن تعالج الجوع في العالم.

وأكد في تغريدة له أنه إذا تمكنت منظمة الأمم المتحدة من إظهار كيفية إنفاق الأموال بالضبط، فسوف يبيع أسهم شركته "تسلا" ويتبرع بعائداتها للمنظمة. 

تحدي ماسك جاء ردا على تصريحات إعلامية لديفيد بيسلي خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، دعا فيها مليارديرات أمثال ماسك وجيف بيزوس لاقتطاع مبلغ 6 مليارات دولار، وهو مبلغ صغير من ثرواتهم الضخمة، لإنقاذ ملايين الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة.

المصدر: RT 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا