الأمم المتحدة ترد على ماسك بشأن تحدي القضاء على أزمة الجوع في العالم

ردت منظمة الأمم المتحدة على الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بشأن تحديه المتعلق بتبرعه لصالحها بمبلغ 6 مليارات دولار ‏مقابل القضاء على أزمة الجوع في العالم.‏

وقال رئيس برنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسلي في تغريدة عبر "تويتر" إن "أزمة الجوع هذه ملحة وغير مسبوقة ويمكن تجنبها، لقد طلبت يا إيلون ماسك خطة واضحة ومصادر مفتوحة، ها هي!".

The world is on fire. I've been warning about the perfect storm brewing due to Covid, conflict, climate shocks & now, rising supply chain costs. IT IS HERE. 45M lives are at stake—and increasing daily. If you don’t feed people, you feed conflict, destabilization & mass migration. pic.twitter.com/VotIZlEAGE — David Beasley (@WFPChief) November 15, 2021

وأرفق تغريدته برابط يوضح بالتفصيل كيفية إنفاق ذلك المبلغ لحل المشكلة العالمية.

وأضاف بيسلي مخاطبا ماسك: "نحن على استعداد للتحدث معك، ومع وأي شخص آخر جاد في إنقاذ الأرواح".

وكان الملياردير الأمريكي، أعلن أواخر الشهر الماضي، تحديه منظمة الأمم المتحدة ما إن كانت قادرة على أن توضح له كيف يمكن لثروته البالغة 6 مليارات دولار أن تعالج الجوع في العالم.

وأكد في تغريدة له أنه إذا تمكنت منظمة الأمم المتحدة من إظهار كيفية إنفاق الأموال بالضبط، فسوف يبيع أسهم شركته "تسلا" ويتبرع بعائداتها للمنظمة.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it. — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

تحدي ماسك جاء ردا على تصريحات إعلامية لديفيد بيسلي خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، دعا فيها مليارديرات أمثال ماسك وجيف بيزوس لاقتطاع مبلغ 6 مليارات دولار، وهو مبلغ صغير من ثرواتهم الضخمة، لإنقاذ ملايين الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة.

المصدر: RT