نواب فرنسيون يؤيدون منح أسانج حق اللجوء في فرنسا

دعا نواب فرنسيون، اليوم الثلاثاء إلى منح مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج "حق اللجوء السياسي" في فرنسا للإفلات من ملاحقة واشنطن القضائية التي تطالب بريطانيا بتسليمه.

ووقع أربعون نائبا من جميع التيارات على مسودة قرار للتأكيد على أن "فرنسا لا تستطيع أن تلزم الصمت" في مواجهة مصير الأسترالي "ضحية المضايقات القضائية لواشنطن التي هي في الواقع سياسية".

ودعا فرنسوا روفان (يسار متطرف، فرنسا المتمردة) أحد مقترحي المبادرة، خلال مؤتمر صحافي إلى "إطلاق سراح المدافع عن الحقيقة". وشدد جان لاسال (يمين الوسط) على "الطابع المؤلم والمأساوي والاستثنائي" لوضعه.

وأكد زعيم "فرنسا المتمردة" جان لوك ميلانشون المرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2022 والمؤيد منذ فترة طويلة لأسانج، أنه إذا تم انتخابه "سيمنحه الجنسية الفرنسية".

كما قامت المحامية ستيلا موريس التي أنجبت من أسانج طفلين عندما كان في سفارة الإكوادور في لندن، بزيارة باريس لتقول إن حياة مؤسس موقع "ويكيليكس" "في خطر".

المصدر: "أ ف ب"