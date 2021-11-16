وزير خارجية بيلاروس يبحث أزمة المهاجرين مع المفوض الأوروبي

بحث وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكيه في اتصال هاتفي مع المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل أزمة المهاجرين على الحدود.

وجاء في بيان للخارجية البيلاروسية بهذا الخصوص أن ماكيه "أكد سعي بيلاروس إلى البحث المشترك لسبل حل القضايا الموجودة، بما فيها تسوية أزمة المهاجرين بأسرع ما يمكن".

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وأضاف البيان أنه "تم كذلك التأكيد على الموقف المبدئي للجانب البيلاروسي الرافض للعقوبات كأداة للسياسة تجاه دولة مستقلة ذات سيادة، وعواقبها السلبية على العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي والأمن بشكل عام".

وأشار البيان إلى أن ماكيه أبلغ بوريل بتشديد قواعد السفر إلى بيلاروس، مؤكدا أيضا على الجهود البيلاروسية لضمان المساعدات الإنسانية للمهاجرين، والتي تقوم بها مينسك بالتعاون مع الجهات الدولية مثل مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية والصليب الأحمر والهلال الأحمر وغيرها.

المصدر: "نوفوستي"