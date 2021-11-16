"رويترز": إيطاليا وفرنسا ستوقعان على معاهدة لتغيير ميزان القوى في أوروبا

أفادت وكالة "رويترز" بأنه سيتم توقيع معاهدة بين فرنسا وإيطاليا الأسبوع المقبل في محاولة لتغيير ميزان القوى في أوروبا بعد مغادرة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل منصبها.

ونقلت الوكالة عن مصدر إيطالي قوله إن "رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيوقعان هذه الاتفاقية".

وقال مسؤول إيطالي آخر للوكالة إن الاتفاقية ستعزز التعاون بين البلدين في مجالات تشمل الاقتصاد والتجارة والسياحة والثقافة.

وتم طرح المشروع لأول مرة في عام 2018 في عهد رئيس الوزراء الإيطالي السابق باولو جينتيلوني، لكن العلاقات بين روما وباريس تدهورت بعد أن تولت حكومة تتألف من حزب "الرابطة" اليميني وحركة "خمس نجوم" السلطة خلفا لجينتيلوني.

وعادت العلاقات بين البلدين على نحو كامل في عهد رئيس الوزراء الحالي دراغي الذي يشتد حرصه هو وماكرون على العمل جنبا إلى جنب لتشكيل السياسة الأوروبية بعد سنوات من الخلافات المريرة بين البلدين.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل جوهر المعاهدة. ورفض متحدث باسم دراغي التعليق في حين قال مكتب ماكرون إنه لا يمكنه تأكيد الاجتماع بين الزعيمين في هذه المرحلة.

المصدر: "رويترز"