أرمينيا تعلن وقف إطلاق النار على الحدود مع أذربيجان
موقع وزارة الدفاع الأرمنية mil.am
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أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية مساء اليوم الثلاثاء عن وقف إطلاق النار في الجزء الشرقي من حدود أرمينيا مع أذربيجان، مشيرة إلى أن فضل ذلك يعود إلى وساطة روسيا.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة أنه "بناء على اتفاق تم التوصل إليه بتوسط من روسيا، تم وقف إطلاق النار في الجزء الشرقي من الحدود الأرمنية الأذربيجانية اعتبارا من الساعة 18:30، وعاد الوضع إلى استقراره نسبيا".
وفي وقت سابق من اليوم أفادت وزارة الدفاع الروسية بوقف الأعمال القتالية بين أذربيجان وأرمينيا في المنطقة الحدودية إثر محادثات أجراها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيريه في هذين البلدين.
المصدر: "إنترفاكس"
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