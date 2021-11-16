الأمم المتحدة تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى ضبط النفس

دعت الأمم المتحدة أذربيجان وأرمينيا إلى ضبط النفس وخوض الحوار لوقف التصعيد العسكري على الحدود بين البلدين.

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وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "نتابع بقلق التقارير عن أعمال العنف الأخيرة. يجب أن نتأكد من صحة هذه التقارير".

وتابع حق: "ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والعمل بالتوافق مع البيانات الثلاثية من 9 نوفمبر 2020 و11 يناير هذا العام، وحل جميع مباعث القلق بطرق سلمية عبر الحوار. نريد تفادي العودة إلى التصعيد".

وأعلن البرلمان الأرمني، في وقت سابق من الثلاثاء، مقتل 15 جنديا أرمينيا إثر اشتباكات مع القوات الأذربيجانية على الحدود، في ظل خشية من تجدد النزاع الذي اندلع العام الماضي بين البلدين المتخاصمين في إقليم قره باغ.

كما قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن القوات الأذربيجانية أسرت 12 جنديا أرمنيا خلال المواجهات.

من جانبها، حملت وزارة الخارجية الأذربيجانية أرمينيا المسؤولية عن التصعيد العسكري الحالي في المنطقة الحدودية بين البلدين، متهمة إياها بتنفيذ استفزازات متعمدة تسببت في هذا التوتر.

المصدر: وكالات