طهران تعرب عن قلقها وتحذر من خطورة التوترات على حدود أرمينيا وأذربيجان

أعربت طهران عن القلق من ظهور مناوشات عسكرية جديدة في المناطق الحدودية بين جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان وحذرت من خطورة التوترات الحالية داعية إلى ضبط النفس.

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وحذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، من "خطورة التوترات الحالية وتأثيرها السلبي على مسار تحقيق السلام والتقدم في المنطقة".

ودعا البلدين إلى ضبط النفس والامتناع عن تصعيد رقعة المواجهات، وحل الخلافات من خلال الحوار والطرق السلمية.

وقال إن بلاده مستعدة، كما فعلت سابقا، لمساعدة الطرفين في حل الخلافات وإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية على ضرورة احترام الدول للحدود المعترف بها دوليا.

المصدر: RT