كتاب جديد يكشف نقاشا لبومبيو ومنوتشين بشأن عزل ترامب بعد اقتحام الكابيتول

كشف كتاب جديد أن وزير الخارجية ووزير الخزانة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ناقشا إمكانية عزله، بعد اقتحام مبنى الكابيتول، وذلك عبر اللجوء إلى التعديل 25 من الدستور.

ووفقا لكتاب Betrayal: The Final Act of the Trump Show، الذي كتبه مراسل شبكة abc، جوناثان كارل، فإن وزير الخزانة ستيفن منوتشين بحث مع أعضاء آخرين في مجلس الوزراء إمكانية استخدام التعديل ليلة 6 يناير واليوم التالي، كما عرض إمكانية العزل مع بومبيو، أحد الداعمين والموالين العلنيين لترامب.

وكشف أن "بومبيو طلب تحليلا قانونيا لعملية استخدام التعديل الخامس والعشرين، إلا أن التحليل أظهر أن عملية تطبيق التعديل ستستغرق الكثير من الوقت، ولم يكن متبقيا لترامب سوى 14 يوما في منصبه وأن أي محاولة لعزله بالقوة ستكون عرضة للطعن القانوني".

وأفاد بأن وزيرة التعليم بيتسي ديفوس، ووزيرة النقل إلين تشاو، أيدتا التعديل الخامس والعشرين، مشيرا إلى أن الوزيرتين استقالتا بعد الهجوم على الكابيتول.

وقال الكاتب إن بومبيو نفى من خلال متحدث باسمه، وجود أي محادثات على الإطلاق حول استخدام التعديل.

والتعديل 25، الذي أضيف إلى الدستور بعد اغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي في عام 1963، ينص على عزل أي رئيس يظهر عجزه بدنيا أو عقليا، إلا أنه لم يتم استخدامه من قبل.

