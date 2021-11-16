سيئول تعرب عن دعمها لـ"الحوار البناء" بين الولايات المتحدة والصين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تشوي يونغ-سام إن وزارة الخارجية تدعم "الحوار البناء" بين الولايات المتحدة والصين.

وبعد انطلاق القمة الافتراضية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ، جددت الحكومة الكورية التأكيد على موقفها المتمثل في احترام مبدأ "الصين الواحدة" فيما يتعلق بقضية تايوان، والتي تعد من الخلافات الرئيسية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال المتحدث باسم الوزارة: "سنواصل بذل الجهود لتعزيز التبادلات والتعاون مع تايوان في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد كما فعلوا سابقا، مع الحفاظ على الموقف المتمثل في احترام مبدأ 'الصين الواحدة'".

وبحسب ما ورد، فإن الرئيسين الأمريكي والصيني ناقشا خلال قمتهما الافتراضية قضية تايوان لوقت طويل.

وخلال القمة الافتراضية، شدد بايدن على أن الولايات المتحدة تلتزم بسياسة الصين الواحدة، معربا عن معارضته الشديدة لأي إجراءات أحادية الجانب تقوض السلام والاستقرار أو تغير الوضع الراهن في مضيق تايوان.

بينما قال شي: "سنضطر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة إذا قامت القوى المؤيدة لاستقلال تايوان باستفزازات تجاهنا أو حتى تجاوزت الخطوط الحمراء".

المصدر: "يونهاب"