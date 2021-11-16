النرويج.. الكشف عن ثاني حادث تفشي فيروس أنفلونزا الطيور خلال أيام

أعلنت هيئة سلامة الغذاء في النرويج تسجيل تفشي فيروس إنفلونزا الطيور H5N1 شديد الإمراض في مزرعة ثانية، وذلك بعد أيام فقط من أول حالة مؤكدة في البلاد أدت إلى إعدام حوالي 7000 دجاجة.

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وقالت الهيئة في بيان إن المزرعتين متجاورتان في مقاطعة روغالاند في جنوب غرب النرويج، وهي منطقة زراعية رئيسية.

وأضافت أنه سيتم أيضا إعدام الدواجن في المزرعة الثانية وفرض حظر تجول على جميع الطيور الداجنة في المنطقة.

وقد تم الإبلاغ عن العديد من حالات تفشي المرض في أوروبا وآسيا في الأيام الأخيرة لدى المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE)، في إشارة إلى أن الفيروس شديد العدوى ينتشر بسرعة مرة أخرى، مما يضع صناعة الدواجن في حالة تأهب.

وذكرت "رويترز" سابقا أن حالات تفش سابقة للمرض المذكور أدت إلى إعدام عشرات الملايين من الطيور، كما يؤدي تفشيه أيضا إلى فرض قيود تجارية.

المصدر: "رويترز"