وزير إسرائيلي: سنضغط لزيادة المنح الدولية للسلطة الفلسطينية

قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، إن إسرائيل ستضغط من أجل حصول السلطة الفلسطينية على المزيد من المساعدات الدولية، قبل انعقاد مؤتمر للدول المانحة يوم غد الأربعاء.

وأشار فريج إلى أن "قوة السلطة الفلسطينية ستفيد إسرائيل"، معتبرا أن "إسرائيل والسلطة الفلسطينية هما وحدة اقتصادية واحدة".

ورأى أن "الإهمال على مدى السنوات الماضية خلق أزمة مالية لا تهدد السلطة الفلسطينية فحسب، بل تهدد المنطقة ككل"، مؤكدا أن رسالة إسرائيل للدول المانحة، هي "تقديم المزيد من المساعدات للفلسطينيين".

وكشف فريج أنه سيلتقي برئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه خلال المؤتمر الذي سيعقد في النرويج.

يذكر أن المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية انخفضت خلال العام الماضي، ووفقا للإيداعات المتاحة للجمهور، تلقت السلطة الفلسطينية 480 مليون دولار من المساعدات الخارجية لدعم الموازنة بين يناير وسبتمبر 2019. وخلال نفس الفترة من عام 2021، تلقت 32.75 مليون دولار فقط.

وتعاني السلطة الفلسطينية من ضائقة مالية متزايدة، وقد تواجه انهيارا ماليا، مع توقعات بعجز في الميزانية يصل إلى 1.36 مليار دولار لعام 2021، وفقا للأمم المتحدة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"