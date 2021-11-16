الأمين لحلف شمال الأطلسي يعلق على التجربة الروسية لتدمير قمر صناعي خارج الخدمة

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن التجربة التي أجرتها روسيا ودمرت خلالها قمرا صناعيا في الفضاء كان خارج الخدمة، هي "عمل متهور" من جانب موسكو.

وزعم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن هذا الاختبار، أدى إلى تكون كمية كبيرة من الحطام الفضائي الذي يشكل الآن خطرا على محطة الفضاء الدولية.

وأضاف: "هذا الاختبار يوضح أن روسيا تطور أنظمة أسلحة جديدة".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أجرت أمس الاثنين، تجربة ناجحة في الفضاء أسفرت عن تدمير قمر صناعي روسي كان خارج الخدمة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحديث يدور عن جهاز "تسيلينا - د" (القمر الصناعي) الذي تم إطلاقه إلى المدار في العام 1982، وكان عاطلا عن العمل.

وأشار البيان إلى حرص الوزارة، في ضوء التهديد الوارد من الجانب الأمريكي، على تعزيز قدرة روسيا على الدفاع عن نفسها في الفضاء الخارجي وعلى الأرض.

المصدر: تاس