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الناتو يجدد دعمه لبولندا بشأن أزمة المهاجرين

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الناتو يجدد دعمه لبولندا بشأن أزمة المهاجرين
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قال أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف يشعر بقلق عميق بشأن "استراتيجية الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في تعريض حياة المهاجرين للخطر"، منوها بدعم الحلف لبولندا.

وأضاف ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، "نحن قلقون للغاية بشأن الطريقة التي يستخدم بها نظام لوكاشينكو المهاجرين المستضعفين كتكتيك هجين ضد دول أخرى، وهو يعرض حياة المهاجرين للخطر".

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وتابع ستولتنبرغ للصحفيين لدى وصوله لعقد اجتماع مع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، قائلا: "نحن نتضامن مع بولندا والحلفاء المتضررين الآخرين".

وتفاقم التوتر على الحدود البولندية البيلاروسية قبل أيام، مع وصول آلاف المهاجرين من بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا إلى الحدود البيلاروسية البولندية في محاولة منهم لدخول أراضي الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروس.

المصدر: رويترز

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