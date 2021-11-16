تشاووش أوغلو يبحث مع عون سبل تطوير العلاقات بين لبنان وتركيا ويعلق على الأزمة مع الخليج

التقى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، الرئيس اللبناني، ميشال عون، في قصر بعبدا.

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وأكد مولود تشاووش أوغلو للصحفيين، أنه بحث مع الرئيس عون "سبل تطوير العلاقات بين تركيا ولبنان، مهنئا إياه بتشكيل الحكومة الجديدة".

وعلق أوغلو على الأزمة اللبنانية الخليجية قائلا: "نأمل في ان يتجاوز لبنان الأزمة التي نشأت بينه وبين عدد من دول الخليج، ونحن على استعداد لتقديم أي مساعدة في هذا المجال".

كما نقل وزير خارجية تركيا إلى الرئيس عون رسالة شفهية من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد فيها على عمق العلاقات بين لبنان وتركيا ورغبته في تطويرها".

وقدم وزير الخارجية التركي تهاني مبكرة لعون، بمناسبة "عيد الاستقلال" اللبناني، الذي يصادف 22 نوفمبر الجاري.

من جانبه، قال الرئيس ميشال عون: "نرحب بأي مساعدة يمكن أن تقدمها تركيا لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى ديارهم"، مشددا على "توطيد العلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا، وزيادة نسبة استيراد تركيا للمنتجات اللبنانية".

وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو بعد لقائه الرئيس عون: ناقشنا مع رئيس الجمهورية كيفية تطوير العلاقات بين البلدين، وباركت للرئيس تشكيل الحكومة وعايدته بعيد الاستقلال pic.twitter.com/bylD7NuAsK — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 16, 2021

كما زار تشاوش أوغلو رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في عين التينة، وقال: "كانت لدينا فرصة لتقييم العلاقات اللبنانية-التركية، واتفقنا على تطوير هذه العلاقات".

المصدر: RT