مراسل "RT" يتعرض للرش بخراطيم مياه أطلقتها قوات حرس الحدود البولندية أثناء التصدي للمهاجرين

قام حرس الحدود البولنديون بسكب الماء على مراسلنا قناة "RT" الناطقة بالعربية، أثناء تغطيته تطورات الأوضاع على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

وازداد اليوم الثلاثاء الوضع على الحدود بين بيلاروس بولندا توترا بعد اشتباك المهاجرين الذي يحاولون عبور الحدود البولندية والدخول إلى الاتحاد الأوروبي.

واستخدمت القوات البولندية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المهاجرين ومنعهم من اجتيار الحدود.

هذا واعتقلت الشرطة البولندية أمس الاثنين، صحفيين اثنين تابعين لقناة "RT" الناطقة بالفرنسية، أثناء تغطيتهما لتطورات الأوضاع على الحدود مع بيلاروس.

المصدر: RT