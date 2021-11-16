ميانمار.. إعادة فتح الحدود مع الصين وتايلاند اعتبارا من الشهر المقبل

أعلنت ميانمار، اليوم الثلاثاء، أنها ستعيد فتح حدودها البرية مع الصين وتايلاند اعتبارا من الشهر المقبل.

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وقالت وزارة الإعلام في ميانمار، إن السلطات في البلاد ستعيد فتح حدودها البرية مع الصين وتايلاند اعتبارا من الشهر المقبل، بسبب التحسينات في معدل التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في بيان إن إعادة الافتتاح، التي لم يتم تحديد تاريخ محدد لها، سيتبعها استئناف السفر الجوي في الربع الأول من العام المقبل.

المصدر: "رويترز"