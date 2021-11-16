إعلام عبري: رئيس "الشاباك" الإسرائيلي يلتقي بالرئيس الفلسطيني

أفادت القناة "12" العبرية بأن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" الجديد، رونين بار، التقى بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رام الله.

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ومن جهتها قالت "هيئة البث الإسرائيلي" إن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الجديد، رونين بار، أجرى أول زيارة عمل لمصر يوم الأحد الماضي، حيث كان من المفترض أن يلتقي رئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

المصدر: RT