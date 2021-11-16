وزير الدفاع التركي: أنقرة ترد في الميدان على ممارسات أثينا الجائرة وغير القانونية

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، أن بلاده عازمة قادرة على حماية حقوقها ومصالحها، هي وقبرص التركية، في بحري أيجة والمتوسط.

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وخلال كلمة له في البرلمان، قال خلوصي أكار: "عازمون وقادرون على حماية حقوق ومصالح كل من تركيا وقبرص التركية في إيجة وشرق المتوسط".

كما لفت وزير الدفاع إلى "دعوات تركيا حسنة النية للحوار مع اليونان"، مؤكدا أن "أنقرة ترد بالدبلوماسية وفي الميدان على ممارسات أثينا الجائرة وغير القانونية".

المصدر: "الأناضول"