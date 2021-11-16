فرنسا.. اعتقال 23 مهربا وإخلاء مخيم لمهاجرين غير شرعيين في دونكيرك

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الثلاثاء، اعتقال 13 مهربا للبشر، خلال عملية تفكيك شبكة للمهربين في دونكيرك في شمال فرنسا.

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وقال دارمانان، في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، إنه "تم تفكيك شبكة للمهربين في دونكيرك، صباح اليوم، واعتقال 13 مهربا مهاجرا، ليرتفع العدد الإجمالي للمهربين المعتقلين إلى 1308 منذ يناير"، معتبرا أن "هؤلاء المهربين هم مجرمون يستغلون البؤس البشري، وهم مسؤولون عن الهجرة غير النظامية".

Sur mon instruction, les forces de l’ordre procèdent à l’évacuation du campement illicite de migrants à Grande-Synthe ce matin.

Merci aux policiers et aux gendarmes mobilisés, ainsi qu’aux agents de la @prefet59 qui assurent leur mise à l’abri. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 16, 2021

كما أعلن دارمانان، أن قوات الأمن الفرنسية تعمل على إخلاء مخيم لمهاجرين غير شرعيين في غراند سانت، وهو موقع ساحلي شمالي قرب دونكيرك.

المصدر: RT