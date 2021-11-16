بوتين ولوكاشينكو يبحثان هاتفيا أزمة الهجرة على حدود بيلاروس مع بولندا

ناقش رئيسا روسيا وبيلاروس هاتفيا أزمة الهجرة ووضع المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية، مع التطرق لمحادثة أمس بين لوكاشينكو والمستشارة الألمانية.

وجاء في بيان الكرملين، اليوم الثلاثاء: "جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو. وبحث الجانبان أزمة الهجرة على حدود بيلاروس مع دول الاتحاد الأوروبي، مع مراعاة المحادثة الهاتفية بين ألكسندر لوكاشينكو والمستشارة الالمانية (بالوكالة) أنغيلا ميركل التي جرت أمس الاثنين".

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وأشارت وكالة الأنباء البيلاروسية إلى المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين بوتين ولوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، وجاء في بيانها أن الزعيمين "ناقشا أولا الوضع على الحدود البيلاروسية البولندية والإجراءات المشتركة للدفاع عن الحدود"، كما أطلع لوكاشينكو بوتين عن فحوى محادثاته مع ميركل أمس الاثنين.

وأجرى الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا على خلفية أزمة المهاجرين على حدود بيلاروس وبولندا، بحثا خلاله "سبل تسوية الأزمة الحادة للمهاجرين التي تشكلت على حدود بيلاروس والاتحاد الأوروبي، وعلى وجه الخصوص مع بولندا".

المصدر: نوفوستي، إنترفاكس