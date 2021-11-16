وزير الداخلية اليمني يؤكد عدم وجود معلومات عن المواطنين اليمنيين في بيلاروس

صرح وزير الداخلية اليمني، بأن السلطات اليمنية ليس لديها معلومات رسمية عن وجود مواطنيها على الحدود بين بيلاروس وبولندا، وأن الجانب البيلاروسي لم يتصل بوزارة الداخلية حول هذا.

وقال الوزير في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إبراهيم علي حيدان، لوكالة "سبوتنيك": "ليس لدينا بيانات عن عدد المواطنين اليمنيين هناك. وحتى الآن لم تبلغنا وزارة الخارجية اليمنية عن وجود مواطنين يمنيين في بيلاروس. سنتصل بأصدقائنا في بيلاروس لمعرفة عددهم، أو مع قنصليتنا لمعرفة الوضع الذي يعيشون فيه، وما إذا كان بإمكانهم العودة، لكن من المحتمل أن بعضهم كان يعيش خارج اليمن".

ولفت الوزير إلى أن "الحصول على تأشيرات سياحية إلى بيلاروس في اليمن مستبعد ، لكن اليمنيين يمكنهم الذهاب إلى دول أخرى - مصر وتركيا والأردن، للعلاج أو الدراسة، ومن هناك الحصول على التأشيرات عبر وكالات السفر".

وبحسب الوزير، فإن "ظهور اليمنيين بين المهاجرين غير الشرعيين في الدول الأخرى ظاهرة جديدة على البلاد، ظهرت في السنوات الأخيرة مع سيطرة الحوثيين على السلطة في صنعاء، الذين تجبر سياساتهم القمعية اليمنيين على اللجوء إلى الخارج، وفتحت عدة دول من الاتحاد الأوروبي الطريق أمام اللاجئين اليمنيين للحصول على اللجوء".

المصدر: سبوتنيك