اليونيسف: 1.6 ملايين طفل انقطعوا عن الدراسة منذ بداية تفشي وباء كورونا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن حوالي 1.6 مليون طفل في العالم انقطع عن الدراسة منذ بداية تفشي وباء كورونا، ودعت الحكومات إل إعادة فتح المدارس لكل طفل.

وأكدت اليونيسف أن وباء كورونا تسبب في تعطيل تعليم الأطفال في جميع أنحاء العالم، مما يهدد بإلغاء عقود من التقدم.

كما شددت على أن مساعدة الأطفال على استئناف تعليمهم أمر بالغ الأهمية لحماية مستقبلهم.

المصدر: اليونيسف