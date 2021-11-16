واشنطن محذرة الأمريكيين في إثيوبيا: لن يكون هناك جسر جوي كما حدث مع أفغانستان

حثت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، الأمريكيين الموجودين في إثيوبيا على مغادرة البلاد "فورا"، مشددة على أنه لن تكون هناك عملية إخلاء عسكرية كما كان الحال بالنسبة لأفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين إن دعوات واشنطن لمواطنيها بهذا الصدد "لا تأتي من منطلق التشاؤم بشأن آفاق السلام في إثيوبيا، ولكنها تعتبر أمرا عمليا" في الوقت الحالي.

وأضاف أنه يخشى حدوث "سوء تفاهم" لدى الأمريكيين في إثيوبيا، مضيفا أنهم "قد يعتقدون أن ما حدث في أفغانستان يمكن إعادته من قبل الحكومة الأمريكية في أي مكان آخر في العالم".

وتدعو السفارة الأمريكية منذ عدة أيام مواطنيها إلى السفر برحلات تجارية خارج البلاد، كما تقترح تقديم قروض للأشخاص الذين لا يستطيعون شراء تذكرة على الفور.

المصدر: RT