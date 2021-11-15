إسرائيل تقول إنها أحبطت عملية تهريب أسلحة على الحدود مع الأردن (صور)

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، إحباط محاولة لتهريب أسلحة عبر الحدود مع الأردن.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي أن "قوات الجيش والشرطة أحبطت عملية تهريب للأسلحة"، في منطقة الأغوار.

0404.co.il

وأضاف أن أجهزة الجيش والشرطة "رصدت شخصين يشتبه بهما في المنطقة الحدودية مع الأردن بحوزتهما أسلحة".

0404.co.il

وقالت صحيفة "معاريف" إن القوات الإسرائيلية اعتقلت شخصين للاشتباه بضلوعهما "في محاولة التهريب 11 سلاحا مختلفا: ثمانية مسدسات وبندقيتا كلاشينكوف وسلاح M16".

المصدر: "معاريف" + "عرب 48"