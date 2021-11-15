المحكمة العليا في الهند تطلب من الحكومة عقد اجتماع طارئ بسبب "رداءة نوعية الهواء"

طلبت المحكمة العليا الهندية، اليوم الاثنين، من الحكومة المركزية "الدعوة إلى اجتماع طارئ غدًا مع جميع أصحاب المصلحة"، بسبب رداءة نوعية الهواء في منطقة العاصمة الوطنية.

وأشارت المحكمة في أمرها إلى أن أنشطة البناء، وإدارة الصناعات غير الأساسية، والنقل، وتشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم كانت من بين المساهمين الرئيسين في تلوث الهواء في منطقة العاصمة الوطنية.

كما تحدثت عن الخطوات المتخذة فيما يتعلق بحرق القش من قبل حكومة البنجاب، المجاورة لدلهي، والمبادرات التي اتخذتها لجنة إدارة جودة الهواء والإفادات التي قدمتها وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ وكذلك حكومة إقليم العاصمة الوطنية في دلهي.

وأشارت المحكمة إلى أن السلطات "لم تشر بعد إلى الخطوات الأوسع التي ستتخذها للسيطرة على العوامل المسؤولة عن سوء نوعية الهواء".

فيما يتعلق بحرق القش، قالت المحكمة إنه على الرغم من أنه يساهم في التلوث فقط خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، إلا أنه كان هناك ارتفاع في حدوثه في ولايتي البنجاب وهاريانا المجاورتين لدلهي.

وطلبت المحكمة من الحكومة المركزية توجيه الولايات المتاخمة للعاصمة الوطنية لمطالبة المسؤولين الحكوميين بالعمل من المنزل كطريقة لتقليل حركة مرور السيارات، كما تم تنفيذه بالفعل من قبل حكومة العاصمة في دلهي.

المصدر: CNN