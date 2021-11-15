واشنطن: لم نتخذ بعد أي قرار بشأن منح الهند إعفاء من العقوبات بسبب صفقة "إس-400"

أكدت واشنطن أنها لم تتخذ بعد أي قرار بشأن منح نيودلهي إعفاء من العقوبات الأمريكية على خلفية استلام الهند أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي في إطار صفقتها مع موسكو.

ونقلت وكالة API الهندية عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله، اليوم الاثنين: "ندعو كافة حلفاءنا وشركاءنا إلى الامتناع عن تعاملات مع روسيا، من شأنها أن تؤدي إلى فرض عقوبات بموجب "قانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات" (CAATSA)".

وأضاف: "لم نتخذ أي قرار بشأن إعفاء محتمل لصفقات السلاح الهندية مع روسيا"، مشيرا إلى أن القانون الأمريكي المذكور لا يتضمن منح أي إعفاءات لدول معينة.

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وأكدت الخارجية الأمريكية أن "الشراكة الأمريكية – الهندية في مجال الدفاع اتسعت بشكل ملموس في السنوات الأخيرة، بما يتجاوب مع صفة الهند كشريك دفاعي أكبر. ونتوقع أن يستمر هذا التوجه القوي في شراكتنا الدفاعية. ونقيم عاليا شراكتنا الاستراتيجية مع الهند".

يذكر أن الهند بدأت تتسلم أنظمة صواريخ "إس-400" الروسية الصنع للدفاع الجوي في إطار الصفقة بقيمة نحو 5.5 مليار دولار التي عقدتها مع روسيا في عام 2019.

المصدر: وسائل إعلام هندية