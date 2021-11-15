كوريا الجنوبية.. زيادة طفيفة في نسبتي تأييد الرئيس مون والحزب الحاكم

أظهر استطلاع حديث للرأي، نشر اليوم الاثنين، تضييق فجوة نسبتي التأييد بين حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي والحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية.

وأجرت الاستطلاع وكالة "ريال متر" بناء على طلب قناة "YTN" الإخبارية على 2522 شخصا فوق 18 عاما على مستوى البلاد في يومي 8 و12 نوفمبر.

وفقا لنتائج الاستطلاع، بلغت نسبة تأييد حزب سلطة الشعب 42.5% تمثل انخفاضا قدره 3.5 نقطة مئوية بالمقارنة مع 46% في الأسبوع الذي سبقه عندما سجلت رقما قياسيا. وارتفعت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي بمقدار 2.6 نقطة مئوية إلى 28.5% خلال نفس الفترة.

وبالتالي، ضاقت الفجوة من 20.1 نقطة مئوية إلى 14 نقطة مئوية.

ومن جانب آخر، شهدت نسبة التأييد حول أداء الرئيس مون جيه-إن زيادة قدرها 3.1 نقطة مئوية عن الأسبوع الذي سبقه لترتفع إلى 37.3%. وانخفضت الآراء السلبية حول أداء مون بمقدار 4 نقاط مئوية إلى 58.9%، فيما بلغ هامش الخطأ زائد أو ناقص 2.0 نقطة مئوية بمستوى ثقة 95%.

المصدر: "يونهاب"