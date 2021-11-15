بكين: نتبادل مع واشنطن وجهات النظر إزاء قضايا استراتيجية

أعلنت بكين أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعتزم عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر رابط فيديو، لإجراء "مناقشات صريحة بشأن القضايا الاستراتيجية المتعلقة بين البلدين".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان خلال مؤتمر صحفي عندما طُلب منه التعليق على الاجتماع الافتراضي المزمع بين الرئيسين، إنه وفقا لما اتفق عليه الجانبان، سيجتمع شي مع بايدن صباح يوم 16 نوفمبر (بتوقيت بكين).

وأشار تشاو إلى أن العلاقات الصينية-الأمريكية عند مفترق طرق حاسم في الوقت الراهن، ما يجعل هذا الاجتماع الافتراضي حدثا مهما بالنسبة للعلاقات بين البلدين وللعلاقات الدولية، مؤكدا أن الأمل المشترك للبلدين وللمجتمع الدولي، هو أن يسفر الاجتماع عن نتائج مفيدة لكلا البلدين والعالم.

كما أعرب المتحدث عن أمله في أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين لتعزيز الحوار والتعاون، وإدارة الخلافات بشكل فعال، والتعامل بشكل صحيح مع القضايا الحساسة، واستكشاف سبل الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين البلدين الكبيرين في العصر الجديد، لإعادة العلاقات الثنائية مجددا إلى المسار الصحيح المتسم بالتنمية السليمة والمستقرة.

المصدر: "شينخوا"