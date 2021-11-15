هرتصوغ يشكر السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة على دعمها لإسرائيل

شكر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، على "وقوفها إلى جانب إسرائيل في الأمم المتحدة".

وقال مكتب هرتصوغ إن "الرئيس الإسرائيلي التقى غرينفيلد في مقر إقامته في القدس"، وهي أول زيارة تقوم بها إلى إسرائيل ويرافقها السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان.

وأكد هرتصوغ للسفيرة الأمريكية أن "إسرائيل مهتمة بالتعاون مع الولايات المتحدة في تعزيز التقنيات البيئية المبتكرة."

ومن المقرر أن تلتقي غرينفيلد أيضا برئيس الوزراء نفتالي بينيت وكذلك مع مسؤولين فلسطينيين في الضفة الغربية، على أن تسافر لاحقا إلى الأردن.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"