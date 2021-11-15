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لافروف يبحث مع نظيره الصربي التسوية في كوسوفو

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لافروف يبحث مع نظيره الصربي التسوية في كوسوفو
Sputnik MAXIM BLINOV
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش الوضع في منطقة البلقان وتسوية قضية كوسوفو.

وجاء في بيان للخارجية الروسية صدر في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، اليوم الاثنين، أنهما "تبادلا الآراء حول الوضع في البلقان وحالة الأمور في تسوية قضية كوسوفو والقضايا الدولية الآنية".

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وبحث الوزيران كذلك الخطط للاتصالات على المستويين العالي والأعلى بين الجانبين، إضافة إلى النقاط الرئيسية الخاصة بالتعاون الثنائي بين موسكو وبلغراد.

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قد أعلن في وقت سابق أنه من المخطط أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم تحديد 25 نوفمبر الجاري كموعد محتمل للقاء.

المصدر: "نوفوستي"

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