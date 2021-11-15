الرئيس الإيطالي: الاتحاد الأوروبي يواجه استقبال اللاجئين الأفغان بغموض وتناقض
Reuters
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قال الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا إن "أجزاء مختلفة من الاتحاد الأوروبي شهدت ظواهر اختلال وتناقض بين مبادئ الاتحاد وإعلانات التضامن مع الأفغان من جهة ورفض الترحيب بهم من جهة أخرى".
وفي كلمته بحفل افتتاح العام الدراسي في جامعة سيينا، اعتبر ماتاريلا، أن الأمر يتعلق بـ"موقف فريد من نوعه، عند التفكير بنوايا مؤسسي الاتحاد الذين أشاروا وحددوا آفاقا واسعة ومهمة، مدركين صعوبات الوصول إليها".
وأضاف: "إنه لأمر مقلق وباعث للدهشة، ما يحدث على حدود الاتحاد"، مشيرا إلى "الفجوة بين المبادئ المعلنة وغض النظر عن الجوع والبرد الذي يتعرض له أشخاص على حدود الاتحاد الأوروبي".
المصدر: وكالة "آكي"
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