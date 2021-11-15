استطلاع: 28% من الجمهوريين يعتقدون أن ترامب سيعاد تنصيبه رئيسا

يعتقد واحد من بين كل ثلاثة جمهوريين بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيعاد تنصيبه رئيسا بحلول نهاية العام الحالي 2021، بحسب استطلاع جديد أجرته مؤسسة YouGov.

وأظهر الاستطلاع أن دعم "الكذبة الكبرى" بأن انتخابات 2020 قد سرقت وأن ترامب سيعود إلى البيت الأبيض آخذة في التزايد.

وأظهر استطلاع أجرته YouGov في أكتوبر الماضي أن 22 في المائة من الناخبين الجمهوريين قالوا إنه إما "محتمل جدا" أو "محتمل إلى حد ما" أن يعود ترامب إلى الرئاسة، وقد ارتفع هذا الرقم في استطلاع أجري في نوفمبر الحالي، حيث قال 28 في المائة من الجمهوريين إنه إما "محتمل جدا" (13 في المائة) أو "محتمل إلى حد ما" (15 في المائة) أن ترامب سيعاد تنصيبه رئيسا.

المصدر: "الإندبندنت"