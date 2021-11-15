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الجيش النيجيري يعلن مقتل أكثر من 50 من أفراد "داعش"

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الجيش النيجيري يعلن مقتل أكثر من 50 من أفراد
Reuters الجيش النيجيري
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قال الجيش النيجيري إنه تمكن من تحييد أكثر من 50 عنصرا من تنظيم "داعش – ولاية غرب أفريقيا"، خلال هجوم موسع شنه التنظيم شمال شرقي البلاد.

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وأوضح قائد العلاقات العامة في الجيش النيجيري، في بيان، أن قوات العمل المشتركة، تمكنت أيضا من تدمير عدد من المعدات القتالية للتنظيم، في هجوم مضاد عنيف في منطقة أسكيرا أوبا في ولاية بورنو، عقب الهجوم الموسع الذي شنه التنظيم على المدينة السبت الماضي​​​.

وأضاف البيان أن قائد كتيبة من الجيش النيجيري وكذلك 3 جنود قتلوا خلال الاشتباكات.

 

المصدر: "سبوتنيك"

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