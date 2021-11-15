إيران: بعض الدول تريد حروبا بالنيابة في أفغانستان بحجة مكافحة الإرهاب

قال المبعوث الإيراني الخاص بشؤون أفغانستان، حسن كاظمي قمي، إن هناك بعض الدول التي "تسعى لشن حروب بالنيابة في أفغانستان بحجة مكافحة الإرهاب".

وجاء تصريح كاظمي قمي خلال زيارته للعاصمة الأفغانية كابل، اليوم الاثنين، للقاء مسؤولي حركة "طالبان" وبحث القضایا الإقلیمية.

وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده "ستدرس سير الأحداث في أفغانستان وتبحث عن طريقة لتنسيق مواقف البلدان بخصوص أفغانستان".

وبخصوص مسألة الاعتراف بحكومة "طالبان"، أكد كاظمي قمي على "احترام إيران لإرادة الشعب الأفغاني في تقرير مصيره"، معربا عن أمله في أن يكون تشكيل حكومة قوية في أفغانستان بوابة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت وكالة "مهر" أشارت إلى أنه من المقرر أن يلتقي كاظمي قمي خلال زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام إلى كابول، مع الملا محمد حسن أخوند، والملا بردار والملا أمير خان متقي لمناقشة مختلف القضايا الأفغانية بما في ذلك قضية اللاجئين، التعاون الاقتصادي، تشكيل حكومة شاملة والمساعدات الإنسانية لشعب أفغانستان.

المصدر: "تسنيم" + "مهر"