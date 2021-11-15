قناة RT France تعلن إعادة الاتصال مع فريقها الموقوف في بولندا

أعلنت كسينيا فيودوروفا، رئيسة تحرير قناة RT الناطقة بالفرنسية، عن استئناف الاتصال مع مراسل القناة دافيد خليفة والمصور جوردي ديموري، بعد ساعات من توقيفهما من قبل الشرطة البولندية.

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وكتبت فيودوروفا في قناتها بمنصة "تيليغرام" مساء اليوم الاثنين، أن الصحفيين الذين اتصلا بالقناة بعد استجواب دام ساعات عديدة، كشفا أن القضاء البولندي أصدر في حقهما حكما بدفع غرامة مالية، وأنه لم يتم إعادة جوازي سفرهما إليهما.

وأضافت أن القناة بانتظار تعليقات من الصحفيين بعد وصولهما إلى فندقهما.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد متحدث باسم الشرطة البولندية أن مراسل RT France ومصورها جرى اقتيادهما إلى محكمة ستنظر في قضية الفريق الصحفي بعد توقيفه بزعم تواجده في منطقة الطوارئ على الحدود مع بيلاروس.

المصدر: RT