وزير الخارجية الإسرائيلي: جهود إطلاق سراح الإسرائيليين المتهمين بالتجسس في تركيا تسير على أعلى مستوى

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن جهود إطلاق سراح الزوجين المعتقلين في تركيا بتهمة التجسس لتصويرهما مقر إقامة الرئيس رجب طيب أردوغان، "تسري على أعلى مستوى".

وقال لابيد: ""نتعامل مع قضية الزوجين الإسرائيليين في تركيا على مدار الساعة وعلى أعلى المستويات، وكل ما تتحدث عنه وسائل الإعلام حول هذا الموضوع لا يؤدي إلا إلى الضرر".

هذا وأصدرت "هيئة مكافحة الإرهاب" الإسرائيلية بيانا، يوم أمس الأحد، أوصت فيه الإسرائيليين بتجنب السفر إلى تركيا، داعية رعاياها هناك إلى "المغادرة في أسرع وقت ممكن".

فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قضية اعتقال الزوجين بأنه "موقف معقد".

المصدر: وكالات + RT