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المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران قريبا

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المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران قريبا
Reuters
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافاييل جروسي، سيزور إيران "على الأرجح قريبا".

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وأضاف سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي أسبوعي، اليوم الاثنين :"وجهنا دعوة لجروسي لزيارة طهران، وتم تحديد موعد في هذا الصدد وننتظر رده على الموعد المحدد، من المحتمل أن يزور إيران قريبا".

وأضاف: "سيلتقي جروسي بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال زيارته".

ولم يحدد خطيب زاده ما إذا كانت رحلة جروسي ستتم قبل اجتماع الأسبوع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة.

المصدر: رويترز

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