مهاجرون يحتشدون عند المعبر بين بولندا وبيلاروس والشرطة البولندية تحذر من استخدام القوة.. فيديو

تجمّعت حشود المهاجرين عند معبر حدودي مغلق بين بولندا وبيلاروس الاثنين، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو نشرها حرس الحدود وجنود بولنديون.

وقالت وزارة الدفاع على تويتر "ترسل القوات البيلاروسية أعدادا متزايدة من المهاجرين إلى معبر كوزنيكا الحدودي" مرفقة تغريدتها بمقاطع فيديو تظهر مئات المهاجرين أمام عناصر من الشرطة والجنود البولنديين.

من جهتها قالت وكالة "نوفوستي" إن وزارة الداخلية البولندية بأن المهاجرين يستعدون لاقتحام الحدود البولندية، وأن حرس الحدود والشرطة في حالة تأهب.

وذكرت "نوفوستي" أن التعزيزات العسكرية وصلت إلى نقطة التفتيش الحدودية.

وأفادت وسائل إعلام بأن الجانب البولندي يحذر من خلال مكبرات الصوت المهاجرين الذين احتشدوا عند المعبر على الحدود مع بولندا من أنه قد يتم استخدام القوة في حالة العبور غير القانوني.

في وقت سابق، غادرت مجاميع من المهاجرين الذين تواجدو في مخيم في المنطقة الحدودية، في الغابة وتوجهوا إلى الحاجز (نقطة العبور). وقال اللاجئون إنهم لن يذهبوا إلى أي مكان حتى تسمح لهم بولندا بالمرور.

المصدر: نوفوستي، أ ف ب، RT

.