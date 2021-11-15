الناتو: مهمتنا الرئيسية الآن هي منع خروج الوضع عن السيطرة

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إن المهمة الرئيسية للحلف الآن هي منع الوضع من الخروج عن السيطرة.

وأضاف ستولتنبرغ في تصريح صحفي خلال لقائه وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الاثنين، أن وجود الناتو في البحر الأسود ومناطق البلطيق يرسل إشارة مفادها أن الحلف موجود للدفاع عن الحلفاء.

وأشار إلى أن تواجد الناتو في البحر الأسود ومناطق البلطيق هو أمر دفاعي.

وقال ستولتنبرغ إن الناتو لا يرى أي تهديد وشيك بالهجوم على أي دولة من دول حلف شمال الأطلسي.

وفي نفس السياق قال الأمين العام لحلف الناتو: "إننا نرى حشدا كبيرا للقوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية"، ووصف ذلك بأنه أمر خطير.

المصدر: رويترز