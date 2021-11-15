الهند تسمح للسياح الأجانب الملقحين ضد كورونا بدخول البلاد

بدأت الهند السماح للسائحين الأجانب الذين تم تطعيمهم تطعيما كاملا بدخول البلاد في رحلات تجارية منتظمة، اليوم الاثنين، في أحدث تخفيف للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

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ويجب على السائحين الذين يدخلون الهند أن يكونوا قد خضعوا لتطعيم كامل، كما يجب عليهم اتباع جميع بروتوكولات كوفيد – 19 وأن يكون اختبار الفيروس سلبيا بالنسبة لهم في غضون 72 ساعة من رحلتهم، وفقا لوزارة الصحة.

وسيحتاج الكثيرون أيضا إلى الخضوع لاختبار كوفيد–19 بعد الوصول إلى المطار الهندي.

غير أن المسافرين من الدول التي لديها اتفاقيات مع الهند للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، يمكنهم مغادرة المطار دون الخضوع لاختبار كوفيد–19.

وهذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها الهند للسائحين الأجانب القادمين على رحلات تجارية بدخول البلاد منذ مارس 2020، عندما فرضت واحدة من أشد عمليات الإغلاق في العالم، في محاولة لاحتواء الجائحة.

وكان قد تم السماح للسائحين الذين تم تطعيمهم تطعيما كاملا والقادمين على متن رحلات الطيران المستأجرة بالدخول ابتداء من الشهر الماضي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي انخفضت فيه الإصابات بكورونا بشكل كبير، حيث تحوم الحالات اليومية الجديدة فوق 10 آلاف حالة بقليل لأكثر من شهر.

وتلقى قرابة 79 بالمئة من السكان البالغين في الهند جرعة لقاح واحدة على الأقل، وحصل 38 بالمئة منهم على جرعات كاملة (جرعتين).

المصدر: "أسوشيتد برس"