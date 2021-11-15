 
مباشر

إيران تعلق على تمرين بحريني وإماراتي مع إسرائيل: بعض الدول أخطأت في الحسابات ونحن جاهزون

أخبار العالم

إيران تعلق على تمرين بحريني وإماراتي مع إسرائيل: بعض الدول أخطأت في الحسابات ونحن جاهزون
Reuters LISI NIESNER
العلم الإيراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rqlv

علقت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على التمرين الذي شاركت فيه مؤخرا كل من إسرائيل والولايات المتحدة والبحرين والإمارات في البحر الأحمر.

إقرأ المزيد
إسرائيل والإمارات والبحرين وأمريكا تنفذ تدريبا مشتركا في البحر الأحمر حول مداهمة سفن
إسرائيل والإمارات والبحرين وأمريكا تنفذ تدريبا مشتركا في البحر الأحمر حول مداهمة سفن

وحول هذا التمرين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "إن جمهورية إيران الإسلامية حساسة للغاية بشأن أمن وسلامة أراضيها واستقرار المنطقة، ونحرص على عدم زعزعة هذا الاستقرار والسلام من قبل بعض الجهات التي تسعى إلى انعدام الأمن والاضطرابات".

وأضاف زادة: "جذور انعدام الأمن والإرهاب وصلت إلى منطقتنا، من خلال حضور الكيان الصهيوني، ونعتبر أن بعض الدول أخطأت في حساباتها من خلال بناء علاقات خاصة مع إسرائيل".

وأكمل: "إيران في مستوى من القوة والجهوزية تجعل الجميع يعلمون أنه لا ينبغي العمل على مرحلة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا