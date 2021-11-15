إيران تعلق على تمرين بحريني وإماراتي مع إسرائيل: بعض الدول أخطأت في الحسابات ونحن جاهزون

علقت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على التمرين الذي شاركت فيه مؤخرا كل من إسرائيل والولايات المتحدة والبحرين والإمارات في البحر الأحمر.

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وحول هذا التمرين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "إن جمهورية إيران الإسلامية حساسة للغاية بشأن أمن وسلامة أراضيها واستقرار المنطقة، ونحرص على عدم زعزعة هذا الاستقرار والسلام من قبل بعض الجهات التي تسعى إلى انعدام الأمن والاضطرابات".

وأضاف زادة: "جذور انعدام الأمن والإرهاب وصلت إلى منطقتنا، من خلال حضور الكيان الصهيوني، ونعتبر أن بعض الدول أخطأت في حساباتها من خلال بناء علاقات خاصة مع إسرائيل".

وأكمل: "إيران في مستوى من القوة والجهوزية تجعل الجميع يعلمون أنه لا ينبغي العمل على مرحلة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة".

المصدر: RT