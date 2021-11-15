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البابا باليوم العالمي للفقراء: أشجع المسؤولين على التصرف بشجاعة وبعد نظر

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البابا باليوم العالمي للفقراء: أشجع المسؤولين على التصرف بشجاعة وبعد نظر
AFP
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قال البابا فرنسيس إن صدى صرخة الفقراء، إلى جانب صدى صرخة الأرض، قد ترددا خلال الأيام الأخيرة في قمة الأمم المتحدة حول تغير المناخ في غلاسكو.  

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وخلال احتفاله باليوم العالمي الخامس للفقراء، وفقا لإذاعة الفاتيكان، أشار البابا إلى أن "صدى صرخة الفقراء، إلى جانب صدى صرخة الأرض، قد ترددا خلال الأيام الأخيرة في قمة الأمم المتحدة حول تغير المناخ (COP26) في غلاسكو، وبهذا الصدد أشجع جميع الذين لديهم مسؤوليات سياسية واقتصادية على أن يتصرفوا فورا بشجاعة وبعد نظر".

ودعا البابا جميع الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة لكي يمارسوا مواطنة فعالة من أجل العناية بالبيت المشترك (الآرض). وأضاف "لهذا الهدف بالذات، يبدأ اليوم، في اليوم العالمي للفقراء، فتح التسجيلات على منصة (Laudato si)، التي تعزز الإيكولوجيا المتكاملة".

وتابع قائلا: "إن البشرية تتقدم وتتطور، ولكن الفقراء معنا دائما، وهناك فقراء على الدوام، والمسيح حاضر فيهم، والمسيح حاضر في الفقراء. أول أمس، في أسيزي، عشنا وقفة قوية من الشهادة والصلاة، أدعوكم لكي تستعيدوها مرة أخرى، لأن هذا الأمر سيفيدكم. وأنا ممتن للعديد من مبادرات التضامن التي تم تنظيمها في الأبرشيات والرعايا حول العالم".

المصدر: "آكي"

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