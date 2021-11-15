إعلام عبري: حزب الله خطط لاستهداف رجل استخبارات إسرائيلي سابق بكولومبيا انتقاما لمقتل قاسم سليماني

أفاد موقع "وانيت" العبري بأن عملاء حزب الله اللبناني خططوا لاستهداف رجل استخبارات إسرائيلي سابق بكولومبيا انتقاما لمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري.

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وجاء ذلك مع إعلان وزير الدفاع الكولومبي، دييغو مولانو، أن حكومة بلاده تراقب أنشطة "حزب الله" اللبناني على أراضيها في ظل اتهامه بارتكاب أعمال إجرامية، معتبرا أنه يمثل خطرا على كولومبيا من فنزويلا.

وقال مولانو، في مقابلة مع صحيفة "إل تييمبو": "منذ شهرين اضطررنا للتعامل مع وضع أرغمنا على تنظيم عملية لتوقيف وترحيل مجرمين مفوضين اثنين من حزب الله كانت لديهما نية ارتكاب فعل جرمي في كولومبيا".

ولم يذكر مولانو تفاصيل أخرى عن هذه العملية، لكن الصحيفة نقلت عن مصادر في أجهزة الاستخبارات العسكرية الكولومبية أن "حزب الله" قد يكون حاول تعقب تحركات دبلوماسيين ورجال أعمال أمريكيين وإسرائيليين في كولومبيا.

وأضاف مولانو أن هناك "خطرا من حزب الله في فنزويلا، وما يمكن أن تخلقه علاقاته بتهريب المخدرات أو الجماعات الإرهابية من الجانب الفنزويلي، بالنسبة للأمن القومي الكولومبي".

المصدر: "مكان" + "فرانس برس"