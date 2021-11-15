وزير الخارجية الألماني: الاتحاد الأوروبي "سيشدد عقوباته" على بيلاروس

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن الاتحاد الأوروبي سيشدد العقوبات على بيلاروس "المتهمة بتنظيم تدفق لاجئين إلى الحدود البولندية للضغط على أوروبا"، كما زعم.

وأضاف ماس لدى وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إن الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو يطالب برفع جميع العقوبات. سنرد اليوم: سنزيد من تشديد العقوبات".

ووصل آلاف المهاجرين إلى بيلاروس على أمل العبور منها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، لكنهم وجدوا أنفسهم محاصرين على الحدود بين بيلاروس وبعض بلدان الاتحاد، وخاصة بولندا، وسط برودة جو قارسة.

ويتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروس بتدبير الأزمة للضغط عليه، بعد العقوبات التي فرضها على مينسك، لكن الأخيرة نفت ذلك مرارا.

المصدر: أ ف ب