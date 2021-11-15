استطلاع للرأي: انخفاض نسبة التأييد لبايدن وسط انتقادات لسياسته الاقتصادية

أظهر استطلاع جديد للرأي، انخفاض نسبة التأييد للرئيس الأمريكي جو بايدن، داخل قاعدته، وسط انتقادات كبيرة لسياسته الاقتصادية.

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وبحسب استطلاع للرأي نشرته "واشنطن بوست" و"ABC News"، فإن 41 بالمائة فقط من الأمريكيين يوافقون على أداء بايدن، بانخفاض 11 نقطة منذ الربيع الماضي.

ووجد الاستطلاع أن 80 في المائة من الديمقراطيين اليوم يؤيدون زعيم حزبهم، مقارنة بـ 94 في المائة كانوا يؤيدونه في يونيو الماضي.

ووافق 4 من كل 10 ديمقراطيين بقوة على سياسة بايدن في الاستطلاع الجديد، بانخفاض من حوالي 7 من كل 10 فعلوا ذلك في يونيو.

ويأتي هذا الانخفاض وسط انتقادات كبيرة لتعامله مع الاقتصاد الأمريكي، حيث وصل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في 30 عاما، في أكتوبر.

وأجري الاستطلاع الذي شمل 1001 مواطن أمريكي، من بينهم 882 ناخبا مسجلا، في الفترة من 7 نوفمبر حتى 10 نوفمبر الجاري، عبر الهواتف الأرضية والمحمولة، وقال ما يقرب من 70 في المائة من المستجيبين أن الاقتصاد في حالة سيئة، بما في ذلك 38 في المائة وصفوا الدولة بأنها "فقيرة".

المصدر: واشنطن بوست