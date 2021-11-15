ستولتنبرغ: لا يوجد إجماع في الحلف على انضمام أوكرانيا إلى الناتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ بأنه لا يوجد إجماع بين أعضاء الناتو حول انضمام أوكرانيا إلى الحلف.

وقال في برنامج أكسيوس على شبكة HBO: "إلى الآن اوكرانيا ليست عضوا، عززنا شراكتنا معهم، ونعمل معهم بشكل أوثق.. ولكي يصبحوا عضوا في الناتو يجب أن يفوا بمعايير الناتو.. نساعدهم في محاربة الفساد، ولكن يجب أن يوافق 30 من الحلفاء، فحلف شمال الأطلسي ليس لديه اتفاق جماعي بشأن دعوة أوكرانيا لتصبح عضوا كامل العضوية في الحلف".

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وذكر ستولتنبرغ أنه خلال لقائه الأخير مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعرب عن دعم الناتو "لوحدة وسيادة" البلاد. إلا أن الزعيم الأوكراني ، بحسب الأمين العام للناتو، يريد "شيئا أكثر" من الدعم، أي تحقيق "العضوية الكاملة" في المنظمة.

يذكر أن البرلمان الأوكراني قام في ديسمبر 2014 بتعديل قانونين، وفي فبراير 2019، اعتمد البرلمان الأوكراني تعديلات على الدستور، مما يضمن مسار البلاد نحو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وأصبحت أوكرانيا الدولة السادسة التي تحصل على "وضع الشريك" في حلف شمال الأطلسي بقدرات معززة.

من جهته قال الأمين العام السابق لحلف الناتو، أندرس فوغ راسموسن، في وقت سابق إنه من أجل الانضمام إلى الحلف، ستحتاج أوكرانيا إلى تحقيق عدد من المعايير، التي سيستغرق تنفيذها الكثير من الوقت.

ويعتقد الخبراء أن كييف لن تكون قادرة على التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو خلال العشرين عاما القادمة.

المصدر: نوفوستي