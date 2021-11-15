الصين.. 52 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، تسجيل 52 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، نزولا من 89 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 32 من الإصابات الجديدة محلية، نزولا من 70 إصابة قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 14، نزولا من 25 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 98315 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

المصدر: رويترز