مقتل شخصين وإصابة 19 بانقلاب شاحنة كانت تقل مهاجرين في صربيا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 19 آخرون جراء انقلاب شاحنة مكتظة بالمهاجرين شرق صربيا.

وذكرت الشرطة الصربية، في بيان أصدرته الأحد ونقلته وكالة "أسوشيتد برس"، أن الحادث وقع ليل أمس السبت بالقرب من الحدود مع بلغاريا.

وأوضح البيان أن 22 شخصا كانوا على متن الشاحنة عندما اصطدمت بعمود ثم انقلبت بسرعة عالية، مشيرا إلى أن سائق السيارة الصربي حاول الهرب من دورية الشرطة، لكنه اعتقل للاشتباه في قيامه بتهريب المهاجرين بشكل غير قانوني إلى صربيا.

وقالت الشرطة إن شخصين من بين المهاجرين قتلا وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة، فيما ذكرت تقارير إعلامية صربية أن غالبية الركاب في سن المراهقة.

وصلت الهجرة عبر ما يسمى بطريق الهجرة البلقاني الممتد من بلغاريا واليونان عبر مقدونيا وصربيا إلى ذروتها في عام 2015 عندما حاول مئات الآلاف من الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا العبور إلى المجر وكرواتيا، العضوين في الاتحاد الأوروبي، باتجاه دول أوروبا الغربية الأكثر ثراء.

ولا يزال الطريق نشطا، لكن عددا قليلا من الأشخاص يحاولون العبور من خلاله بعدما أقامت هنغاريا وكرواتيا أسوارا من الأسلاك الشائكة وفرضتا ضوابط صارمة على حدودهما، بما في ذلك صد المهاجرين بطريقة عنيفة.

وقال التلفزيون الصربي الحكومي إن المهربين يحصلون على ما بين 200 و500 يورو عن كل شخص يجري نقله عبر صربيا.

المصدر: "أسوشيتد برس"