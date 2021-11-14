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بولندا تكشف حقيقة سماحها بعبور المهاجرين للحدود.. وإرسال ألمانيا حافلات لتقلهم!

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بولندا تكشف حقيقة سماحها بعبور المهاجرين للحدود.. وإرسال ألمانيا حافلات لتقلهم!
Reuters
حدود بولندا وبيلاروس
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نفت بولندا شائعات مفادها أن ألمانيا سترسل حافلات نحو الحدود البولندية مع بيلاروس لأخذ المهاجرين من هناك إلى ألمانيا، وأن السلطات البولندية ستسمح بعبورهم الحدود.

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ونشر الموقع الرسمي للحكومة البولندية، اليوم الأحد، بيانا جاء فيه: "تنتشر الشائعات بين المهاجرين حول العمل المنظم الذي يُفترض أن يعقد في 15 نوفمبر. قيل للمهاجرين إنه ستأتي حافلات من ألمانيا من أجلهم، وأن السلطات البولندية ستسمح لهم بعبور الحدود".

وأضاف البيان: "إنها كذبة! ستظل الحدود البولندية محمية بقوة من قبل القوات البولندية".

وتابع: "يأمل مؤلفو هذه الشائعات أن يتمكنوا من تشجيع المهاجرين على اقتحام الحدود البولندية. وقد تنشأ حالات خطيرة!".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات البولندية أن عشرات المهاجرين غير الشرعيين تمكنوا من اجتياز حدودها قادمين من بيلاروس، محذرة من أن التحضيرات جارية لعملية تسلل أكبر اليوم الأحد.

وسجلت بولندا خلال الساعات الـ24 الأخيرة نحو 600 محاولة للعبور غير الشرعي للحدود البولندية من جانب أراضي بيلاروس.

المصدر: RT

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